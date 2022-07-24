Вечірні та ранкові обстріли Миколаєва: Кім розповів про наслідки від ракетних ударів

Ввечері 23 липня та вранці 24-го Миколаїв знову потрапив під ракетний обстріл ворога. Внаслідок удару росіян пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Про наслідки ракетного обстрілу Миколаєва розповів голова ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що близько 18:00 ворог почав гатити по Корабельному районі міста.

До теми Спрацювала ППО: влада підтвердила вибухи в Хмельницькій області

Ввечері росіяни вдарили по Миколаєву "Калібрами"

В оперативному командуванні "Південь" наголосили, що по обласному центру агресор запустив 4 ракети "Калібр". Повністю було зруйновано освітній заклад, приватні садиби, пошкоджено багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі.

Відомо про щонайменше 5 постраждалих, серед них – підліток. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі.

Вранці окупанти обстріляли складське приміщення

Вже о 4:00 ранку 24 липня жителі Миколаєва знову почули вибухи. За попередньою інформацією, росіяни потрапили у склади. Поки дані про постраждалих та пошкодження з'ясовують.

Під обстрілами і Миколаївщина:

Миколаївський район: 23 липня були вибухи у селі Лиман. Через потрапляння снарядів загорілись житлові будинки та ліс. У Шевченковому через ворожі обстріли загинули 2 людини.

23 липня були вибухи у селі Лиман. Через потрапляння снарядів загорілись житлові будинки та ліс. У Шевченковому через ворожі обстріли загинули 2 людини. Баштанський район: ворог обстріляв Широківську громаду, пошкоджено будинок культури. Тривають обстріли сіл у Березнегуватській громаді.

Актуально ЗСУ вкотре відігнали ворога біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 24 липня

Дивіться у відео – ворог обстріляв ракетами Хмельниччину: