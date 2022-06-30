Кількість загиблих у Миколаєві зросла, прилітало у будинки і в інших містах області

Російські загарбники безжально обстрілюють Миколаїв. Зокрема вчора, 29 червня, окупанти вгатили по багатоповерховому будинку. Під завалами продовжують знаходити загиблих.

Так, вчора російська ракета поцілила у житловий багатоквартирний будинок в Миколаєві. Під завалами знайшли тіло ще одного загиблого – наразі відомо про 6 загиблих та 6 потерпілих.

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Загиблих може бути більше: пошук продовжується

Рятувальники продовжують розбирати завали та конструкцій зруйнованого житлового будинку. Продовжується пошук загиблих.

До робіт ДСНС залучили 2 державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, АСО 1 ДПРЧ та чергову зміну оперативно-координаційного центру.



Рятувальники продовжують розбирати завали будинку / Фото ДСНС

Нагадаємо, що зранку 29 червня росіяни випустили по Миколаєву та передмістю понад десять ракет. Окрім житлового будинку, ракети влучили в базу відпочинку та гаражний кооператив. Там фактично вщент згоріло 11 гаражів та 9 автівок. Також під обстріли потрапили база відпочинку, портова та виробнича інфраструктура.

Ситуація на Миколаївщині:

Росіяни продовжують обстрілювати села по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, вдень 29 червня поранення отримали дві людини – подружжя. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Вночі та зранку 30 червня були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено – два. Потерпілих, на щастя, немає.

Вчора у другій половині дня були обстріли Первомайської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Також вчора обстріли були в Галицинівській громаді. Наслідки уточнюються.

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