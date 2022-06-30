Чекаємо, що росіяни ще придумають, – Кім емоційно відреагував на постійні обстріли Миколаївщини

Росіяни підступно обстрілюють мирну Миколаївщину. Упродовж останніх трьох тижнів вони щодня застосовували далекобійну артилерію та РСЗВ.

Про це 24 каналу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що упродовж останніх трьох тижнів російські окупанти раз на добу обстрілювали Миколаїв з далекобійної артилерії ("Піон") та реактивних систем залпового вогню. Потім ситуація дещо змінилася.

Важливо Ситуація на фронті залежатиме від здатності ЗСУ вести бій та уникати оточення, – розвідка

Останніми днями російські загарбники використовують ракети для обстрілу Миколаєва. Що сталося з ворожими "Піонами" – невідомо. Кім припускає, що Збройні Сили України могли знищити установки або влучили в склад боєприпасів, де їх переховували окупанти.

Потім чи то наші ЗСУ спалили ті "Піони", чи то в склад потрапили, чи то будь-які інші причини, але "Піони" перестали стріляти. Почали гатити ракетами ці дні. І зараз чекаємо, що росіяни ще придумають, – зауважив Віталій Кім.

Основна проблема – смерть цивільних

Місцеві служби на Миколаївщині серйозно навантажені – працюють буквально 24 на 7. Кім наголошує, що вони стараються відновлювати електропостачання, воду й газ максимально швидко. З гуманітарною допомогою проблем немає – усього достатньо.

Голова Миколаївської ОВА наголошує, що в напружених ситуаціях люди менше звертають увагу на гуманітарні незручності. Зараз головне завдання для усіх – позбутися обстрілів.

Основна проблема – обстріли, через які зазнають поранень та гинуть цивільні люди. Всі чекають, поки ЗСУ просунуться вперед. Тоді обстріли зменшаться, – зауважив Віталій Кім.

Він додав, що наразі Збройні Сили перебувають в активному захисті, на певних ділянках фронту є певні просування. Однак оперативне командування "Південь" заборонило розповсюджувати інформацію, щоб не завадити військовим виконувати свої завдання.

Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині: дивіться відео

Нагадаємо, 29 червня російські загарбники цинічно поцілили ракетою у житловий будинок в Миколаєві. Наразі відомо про 6 загиблих та 6 поранених. Постраждалих може бути більше, адже рятувальники ще розбирають завали. Також ворожі ракети влучили в базу відпочинку та гаражний кооператив.