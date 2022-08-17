Було 6 "прильотів", – Кім розкрив деталі нічного обстрілу Миколаєва

У ніч проти 17 серпня росіяни вкотре вдарили ракетами по Миколаєву. У місті зафіксували 6 "прильотів". Ймовірно, це були ракети типу С-300.

Куди влучили ракети цієї ночі

Деякі з цих снарядів влучили у місцевий ВНЗ – Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Про це 24 каналу розказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Він зауважив, що кілька днів тому у російських пабліках з'явилася інформація про те, що в університеті перебувають українські військові чи їхня техніка. Після цього мер Миколаєва Олександр Сєнкевич намагався врятувати його, доводячи, що там немає нічого подібного.

Також був вражений об'єкт інфраструктури. Унаслідок цього загорілися 2 автомобілі. Пожежа охопила 5 квадратних метрів. росіяни намагалися влучити в ще один об'єкт інфраструктури, але їм це не вдалося.

Що відомо про ракети С-300, які часто використовують росіяни

Віталій Кім розповів, що росіяни модифікували ракетний комплекс С-300, який першочергово стріляв снарядами класу "земля – повітря". Вони переробили модуль, що дозволило їм стріляти ракетами по наземних цілях.

Ми знаємо, що у цієї ракети похибка близько 120+ метрів. Саме тому вони стріляють цими ракетами чи парами, чи по 4 – 5 в один об'єкт, розуміючи, що це не високоточна зброя,

– пояснив він.

Голова Миколаївської ОВА додав, що росіяни розуміють, що у радіусі цих 120 метрів можуть бути житлові будинки, але їх це не зупиняє. Нерідко вони й безпосередньо обирають суто цивільні цілі для того, щоб залякувати людей. Цинізму додає ще й те, що вони відкрито говорять про свої можливі цілі, які є цивільними об'єктами, як це було і з Чорноморським національним університетом.

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окупанти пошкодили майже 200 освітніх закладів Миколаївщини

За словами Кіма, з 1043 навчальних закладів Миколаївщини, унаслідок дій російських загарбників пошкоджено 180, а 23 – зруйновано. Ще 55 розташовані на окупованій території.

Напередодні початку нового навчального року у регіоні вже перевірили 680 будівель навчальних закладів, і у 156 з них є бомбосховища або місця, де можна сховатися під час повітряної тривоги. Однак через те, що велика частина області розташована у 40-кілометровій зоні від лінії вогню, де дістає артилеріє, діти, скоріш за все, навчатимуться дистанційно. Попри це, підготовку до ймовірного запуску офлайн-навчання на Миколаївщині все ж здійснюють.

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