Росіяни знищили село Милове на Херсонщині: пошкоджено близько пів сотні будинків

Росіяни продовжують нищити мирні населені пункти України. 17 лютого вони обстріляли невелике село Милове на Херсонщині.

Населений пункт фактично знищений. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.

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Зруйновано понад 50 будинків

Росіяни атакували це село у Бериславському районі вночі. Було завдано масованого авіаційного удару.

Через атаку сильно постраждала житлова забудова – близько пів сотні осель пошкоджено, щонайменше три будинки знищені вщент,

– розповіли в ОВА.

Там також показали жахливі наслідки російського обстрілу.

Наслідки атаки на село Милове / Фото Херсонської ОВА

Інформації щодо потерпілих серед місцевих мешканців не було.

За відкритими даними, у цьому селі до повномасштабного вторгнення проживало трохи більше 1000 осіб.

Нагадаємо, що росіяни намагаються закріпитися на островах біля Херсона. Лише за минулий тиждень було зафіксовано 8 таких спроб.