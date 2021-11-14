Обстріл Невельського окупантами кваліфікували як порушення законів війни

Окупанти 14 листопада обстріляли селище Невельське, що на Донбасі. Під вогнем опинилась цивільна інфраструктура. Поліція кваліфікувала обстріл як порушення законів та звичаїв війни.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу села Невельське, що у Покровському районі.

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Три будинки зруйновані повністю

Внаслідок обстрілу пошкодило 9 будинків. З них 3 зруйновані повністю. На місці працюють представники поліції Авдіївки, які надають допомогу місцевим мешканцям.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Спецкомісія проводить обстеження будинків

Поки що спеціальна комісія проводить обстеження Невельського – аби з'ясувати суму збитків.

Дивіться фото з Невельського після обстрілу / Фото МВС:

Що відомо про обстріл Невельського: