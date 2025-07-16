Росія накрила з артилерії Нікополь: постраждали люди, є загибла

Зранку 16 липня росіяни вдарили з артилерії по Нікополю. У результаті цинічної атаки по цивілтних об'єктах загинула жінка, а кілька людей поранені.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про удар росіян по Нікополю?

Ранковий артилерійський обстріл Нікополя з боку росіян завдав ушкоджень інфраструктурі та мав на меті терор цивільних. Внаслідок атаки в місті загинула жінка. За даними обласної військової адміністрації, ще 5 людей дістали травми. Двох із них довелося госпіталізувати. 78-річна жінка перебуває у важкому стані, інша 69-річна постраждала – у стані середньої тяжкості.

Під час атаки було пошкоджено будівлі банку, перукарні, магазинів, спортклубу, аптеки та багатоповерхівки.

У ДСНС України повідомили, що рятувальники надавали допомогу постраждалим унаслідок ранкового артобстрілу Нікополя.

Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки,

– підтвердили у службі.

У Нікополі через артилерійський удар постраждали люди / Фото ДСНС та ОВА

Нагадаємо, вночі росіяни завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Ворог застосував по місту 28 "Шахедів" та балістичну ракету. Поранень зазнав 17-річний хлопець, він перебуває в лікарні у важкому стані.

Внаслідок атаки в місті зруйновано промислове підприємство та виникли проблеми зі світлом і водопостачанням.