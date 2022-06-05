Обстріл Очакова і вогонь по Луганщині з усього, що є: як минула доба в регіонах

Майже всю ніч повітряні тривоги й обстріли зі ствольної артилерії, а також реактивних систем залпового вогню. Яка ситуація в регіонах станом на 8 годину ранку 5 червня 2022 року – читайте у матеріалі.

Згідно з інформацією, відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті та на Рівненщині. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на дані ОВА.

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Схожа ситуація була в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. А також на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

Київська

Ніч пройшла спокійно, проте зранку силами ППО була збита ракета над Обухівським районом. Жертв та руйнацій немає, проте інформація все ще уточнюється.

Також вибухи були у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Станом на 8 ранку жертв унаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Проте одну людину довелося госпіталізувати.

Дніпропетровщина

Майже всю ніч лунали повітряні тривоги. Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Зеленодольської громади. Ворог поцілив по двох селах та завдав руйнувань житловим будинкам. Попередньо – без постраждалих.

Харківщина

У Харкові так само ніч минула з тривогами, проте без обстрілів. Водночас ракетних ударів зазнала область. Зокрема селище міського типу Близнюки.

Також протягом минулої доби, 4 червня, ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок нападу на село Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, а також сталися пожежі.

Що відомо про поранених:

У місті Чугуїв поранення отримала 1 особа.

В селах Коробочкіне та Чкаловське — 2 поранених.

В селищі міського типу Малинівка – ще 2.

Луганщина

В області ситуація все ще вкрай важка. Минулої доби зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 — по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську.

Крім того, значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську — 5, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху на території об’єднання "Азот".

Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, а ще 2 цивільних поранено.

Донеччина

Там також ситуація стабільно складна. Протягом доби російські війська здійснили 15 обстрілів, застосовували стрілецьку зброю, танки, артилерію, міномети, РСЗВ "Смерч", "Точка-У", РСЗВ "Град", а також завдали 2 авіаударів.

Ворог обстріляв Бахмут, Авдіївку, села Новоселівка 1, Первомайське, Святогірськ, Гостре, Нетайлове, Первомайське, Костянтинівка, Хрестище, Времівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка.

Крім того, пошкоджено 9 житлових будинків, в тому числі 2 багатоповерхівки, корпуси дитячого табору, приміщення комунального та промислового підприємства. Через обстріли окупантів загинуло 8 цивільних осіб, 11 – поранено.

Миколаївщина

У другій половині дня 4 червня окупанти здійснили обстріли будівлі в селі Стара Богданівка Радсадівської громади. На щастя, постраждалих немає.

Сьогодні, 5 червня, з 4:50 ранку через обстріли міста Очакова є поранені. Також пошкоджені будинки, в деяких районах міста відсутнє світло.

У Баштанському районі все ще тривають обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Обстріли були й у Широківській громаді, проте переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина

Окупаційна влада відкрила у Херсоні філію "Єдиної Росії", де збирають дані жителів міста та проводять свої наради. Шостий день відсутній мобільний звʼязок та інтернет.

Стабільно критична ситуація у Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській, Високопільській громадах. В цілому на території Бериславського району йдуть важкі бої, знищено багато будинків, доріг, мостів. Крім того, вороги продовжують блокувати рух між окупованими селами.

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