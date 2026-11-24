Російські війська 24 листопада завдали ударів по території Одеської області. Вони забрали життя двох цивільних.

Також різного ступеня тяжкості зазнали ще троє цивільних, серед яких 12-річна дівчинка, 50-річна і 54-річна жінки. Усім пораненим медики оперативно надають необхідну допомогу. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА.

Що відомо про атаку на Одещину

Як розповіли у прокуратурі, атака була здійснена реактивними безпілотниками.

В Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та 3 легкові автомобілі, виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно ліквідували. На жаль, на місці загинув чоловік 1985 року народження, ще одна людина зазнала поранень.

Атака на Одещину / ОВА

А у місті Подільськ зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено гараж і два легковики. Там Росія вбила підлітка 2009 року народження.

Атака на Одещину / ДСНС

Внаслідок ударів також сталося загоряння складського приміщення.

"Попри постійну загрозу та повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати роботу, вогнеборці приборкали вогонь", – повідомили у ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків залучалися понад 60 рятувальників.

Ліквідація атаки: дивіться відео

Нагадаємо, що вдень у Києві лунали вибухи. Унаслідок падіння БпЛА у Голосіївському районі сталася пожежа в складському приміщенні.

Також росіяни атакували цивільне підприємство на Рівненщині. Там спалахнула пожежа.