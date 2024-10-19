Дивом не було людей, – Братчук розповів про ракетний удар по будинку в Одесі

Росіяни завдали нового удару по Одесі увечері 18 жовтня. Для атаки, ймовірно, використали ракету Х-59. Є припущення, що у ній була касетна бойова частина.

Ворог поцілив у район щільної житлової забудови, однак, на щастя, людських жертв вдалося уникнути. Детальніше про наслідки атаки 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Наслідки російської атаки по Одесі

В ніч на 19 жовтня росіяни знову завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки зайнялась триповерхова будівля та два авто. В регіоні також була загроза через рух дронів-камікадзе "Шахед".

Найголовніший підсумок наслідків влучання – немає постраждалих, хоч ворог цілився у житловий квартал. Там надзвичайно щільна забудова, це рекреаційна зона міста. Просто дивина і щастя, що у цій триповерхівці не було людей,

– розповів Сергій Братчук.

Люди, які перебували поруч, заховалися у безпечні місця, тож не постраждали від російського удару. Ще звечора була зафіксована активність стратегічної авіації ворога. Попередньо, було використано ракети Х-59 з території тимчасово окупованого Криму.

"Запалав триповерховий будинок. Але рятувальники не одразу бралися до гасіння пожеж через, тому що лунав сигнал повітряної тривоги. Ми знаємо, що росіяни дуже часто використовують тактику подвійного удару. Складно коментувати цей удар, бо ворог знав куди цілить, знав, що це житлові квартали. Це виключно терор", – наголосив Братчук.

Зверніть увагу! Росіяни також атакували ракетами й дронами Сумщину, Чернігівщину, Миколаївщину та Черкащину. Через обстріли у Сумській області ввели графіки аварійних відключень.

За словами речника УДА "Південь", попередні дані свідчать, що в ракети, яку використали росіяни для удару, була касетна бойова частина. Тобто ворог хотів уразити якомога більшу площу та завдати більших ушкоджень.

На щастя, загасити пожежу у будинку вдалося швидко. Крім того, від вогню вдалося врятувати кілька припаркованих автівок. Хоч, на жаль, два автомобілі згоріли і ще близько 10 було пошкоджено.