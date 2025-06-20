З будинку евакуювали 600 людей, – в УДА "Південь" розповіли деталі потужної атаки по Одесі

Російська армія продовжує атакувати Одесу. Терор мирних міст продовжуватиметься насамперед для того, щоб залякати українців й ніч 20 червня, на жаль, не стала винятком.

Обстріл був масовим. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, атака почалася о 1 годині ночі й тривала 26 хвилин.

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Пожежа охопила багатоповерхівку

Ворог запустив по місту щонайменше 10 дронів "Герань". На жаль, не обійшлося без наслідків. Почалася пожежа у 23-поверховому будинку. Вогонь поширився з 18 по 20 поверхи. Людей вдалося врятувати, але є поранені.

Загалом евакуювали понад 600 людей. Це сучасний житловий комплекс, де було багато мешканців. Крім цього, є руйнування 5 будинків з історичної частини міста. Деякі з них відновити не вдасться,

– додав Сергій Братчук.

Під час гасіння пожежі постраждали рятувальники. Перекриття впало, тому вони зазнали травм і зараз перебувають у лікарнях. У них поранення середньої важкості.

Очевидно, що тактика ворога не змінюється. Він обирає певне місто й атакує його. В Одесі цілились по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Окупанти поспішили виправдати свій вчинок і прозвітували про удар по нібито "військовому закладі".

Коли з'ясувалося, що загинула людина, то пропагандисти змінили методичку. Вони написали, що це буцімто наслідки роботи української ППО, що є абсолютною брехнею,

– наголосив Братчук.

На жаль, пошкодження у місті справді серйозні. Працює оперативний штаб, людям надають допомогу.

Росіяни атакували "роєм" дронів, вони заходили над Чорним морем, намагаючись використати водну поверхню для того, щоб йти на мінімальних висотах. Це робиться для того, щоб ускладнити роботу ППО. Крім цього, ворог зранку намагався атакувати Одещину крилатою ракетою. Наслідки уточнюють.

Зауважимо, Росія 20 червня вдарила по інклюзивному центрі в Одесі. Там працювали з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку. Також пошкоджена будівля дитсадка.