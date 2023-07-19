З балістикою буде складно, – Ігнат сказав, чи допоможе більше SAMP/T і Patriot закрити небо

Ракетна атака Одеси в ніч на 19 липня стала однією з наймасштабніших за всю російсько-українську війну. Збройні Сили докладають максимум зусиль для збиття повітряних цілей, але їхніх сил і засобів вистачає лише на прикриття окремих територій.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як пояснив військовий, Повітряні Сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України.

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Як саме Повітряні Сили прикривають небо України

Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.

"Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну", – пояснив речник Повітряних Сил.

Системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.

Міжнародно визнаний кордон України з Росією простягається на понад 2000 кілометрів. Ще на 1000 кілометрів простягається кордон України з Білоруссю. Тому для того, щоб перекрити лише кордон, Україні знадобилося бSAMP/T або Patriot.

Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.

Юрій Ігнат про те, як Повітряні Сили зупиняють загрозу з неба: дивіться відео

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