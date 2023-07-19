З балістикою буде складно, – Ігнат сказав, чи допоможе більше SAMP/T і Patriot закрити небо
Ракетна атака Одеси в ніч на 19 липня стала однією з наймасштабніших за всю російсько-українську війну. Збройні Сили докладають максимум зусиль для збиття повітряних цілей, але їхніх сил і засобів вистачає лише на прикриття окремих територій.
Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Як пояснив військовий, Повітряні Сили фізично не можуть перекрити від ракетних обстрілів усю територію України.
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Як саме Повітряні Сили прикривають небо України
Розгортання додаткових систем протиповітряної оборони може лише прикрити певні території, а не повністю запобігти загрозі від російських ракет.
"Ми можемо прикрити Одеські порти, Київщину, Дніпро, Львів… Але ми не можемо перекрити всі напрямки, за якими ракети залітають в Україну", – пояснив речник Повітряних Сил.
Системи протиповітряної оборони можуть працювати по балістичним цілям лише якщо ті знаходяться у 40-кілометровому радіусі. Тому повністю перехоплювати балістичні ракети, за словами Ігната, надзвичайно важко.Важливо!
Натомість під час перехоплення крилатих ракет радіус дії систем ППО збільшується. Крім того, в перехопленні таких цілей Україні дуже допоможуть західні винищувачі.
Юрій Ігнат про те, як Повітряні Сили зупиняють загрозу з неба: дивіться відео
Ракетні обстріли України: останні новини
- В ніч на 19 липня Росія масовано обстріляла Одесу, застосовуючи практично всі типи озброєння. Кілька ракет окупантів влучили у ринкове приміщення.
- За словами Ігната, Повітряним Силам було важко збивати протикорабельні крилаті ракети "Онікс", оскільки ті летять на надмалій висоті. Серед проблемних для ППО цілей також радянські ракети Х-22.
- Раніше у ГУР зазначали, що військово-промисловий комплекс Росія здатен виробляти близько 70 ракет на місяць. Частину їхніх компоненів агресор "в темну" закупає на Заході.