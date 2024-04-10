Під час обстрілу Одеси поранення отримали залізничники: у якому вони стані
Джерело:"Одеська залізниця"
Зранку 10 квітня окупанти атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог бив по транспортно-логістичній інфраструктурі, відомо про поранених залізничників.
Ворог від ранку кілька разів атакував Одесу. Потужні вибухи лунали у 80-у річницю визволення міста від фашистських загарбників.
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Унаслідок обстрілів Одеси є поранені
У пресслужбі залізниці повідомили, що російські військові цинічно били балістичними ракетами по об'єктах критичної інфраструктури. На жаль, під час атаки постраждали двоє працівників Одеської залізниці.
Наразі поранені госпіталізовані. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний і надають усю необхідну допомогу.
У пресслужбі Укрзалізниці також висловили побажання якнайшвидшого одужання пораненим.
Окупанти продовжують терор Одеси
- Від ранку 10 квітня в Одесі пролунала серія вибухів. Спочатку, близько о 5 ранку Повітряні сили попередили про "Шахеди", які летіли в напрямку Одеської області. Пізніше ворог вдарив балістичними ракетами. Як згодом повідомили у Силах оборони, що під час атаки пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок та кілька автівок.
- Потім, близько о 9 ранку, в Одесі знову чули вибухи. В місті не оголошували повітряну тривогу, а місцеві телеграм-канали стверджували, що, ймовірно, сили ППО збивають ворожий розвідувальний дрон.
- О 10:15 та 10:45 в Одесі знову лунали вибухи. Цього разу в місті була оголошена повітряна тривога, а в ЗСУ попереджали про пуски балістичних ракет. Сили оборони півдня згодом повідомили, що ворог намагався знищити промисловий потенціал Одеси, завдаючи точкових ударів. "Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі", – повідомили Сили оборони.