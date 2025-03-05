Загиблий і численні руйнування: Братчук повідомив наслідки дронової атаки на Одесу

У ніч на 5 березня Росія масовано обстріляла Одещину та обласний центр. Ворог запустив з моря 30 "Шахедів", на жаль, не обійшлося без жертв і серйозних руйнувань.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що спершу в області була балістична загроза, потім пролунали вибухи. Ймовірно, окупанти запустили ракету "Іскандер" з тимчасово окупованого Криму.

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Які наслідки удару

Росіяни влучили у санаторій, який не працював. Там обійшлося без жертв, але є руйнування. Крім цього окупанти намагалися атакувати приватне підприємство, житлові будинки, критичну інфраструктуру на Одещині.

На жаль, є загибла людина. Це чоловік старшого віку. Він загинув від уламків внаслідок цієї атаки. Загалом над Одещиною збили 30 "Шахедів". Можемо уявити, наскільки масштабним був обстріл,

– сказав Сергій Братчук.

Ворог заходив з моря, здійснював певні тактичні "піруети" для того, щоб зайти з флангів, з тилу. Тому складність атаки була дуже високою. Сили й засоби протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи відпрацювали дуже добре.

На жаль, є влучання у відділення Нової пошти, воно повністю вигоріло. Цей факт підтвердила сама компанія. Також пошкоджено понад 20 приватних будинків, є кілька будинків, які згоріли вщент після цієї ворожої атаки. Люди залишилися без житла та всіх речей.

Є влучання у критичну інфраструктуру, але вранці вдалося відновити водопостачання та теплопостачання. Щодо електроенергії, то без неї поки залишаються кілька тисяч людей, бо ворог атакував, зокрема, об'єкт енергетичної інфраструктури,

– додав Сергій Братчук.

Окупанти тероризують Одесу кілька днів поспіль. Вночі 4 березня ворог пошкодив приватні будинки, дитячі садочки, бізнес-центр. Зазнали поранень 4 людей.