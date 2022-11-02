Знову мільйони на вітер: ППО збила всі ракети, які ворог зранку запустив по Одещині

Російські окупанти зранку 2 листопада вкотре запустили ракети по Одеській області. На щастя, наші вправні військові збили усі 3 смертоносні снаряди.

То ж влучити у цілі окупанти не змогли. Вони вкотре витратили мільйони доларів на вітер замість того, щоб хоч якось покращити життя в депресивних районах Росії.

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Росіяни запустили ракети Х-59

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 7 годині ранку. Після того й трапилася атака. Місцеві мешканці писали у соцмережах, що бачили, як ракета летить у сторону міста Вилкове.

З'ясувалося, що ворог запустив 3 ракети X-59 з акваторії Чорного моря. Пуск здійснили з літаків Су-30.

Нічна атака дронами-камікадзе

У ночі росіяни займалися ще одним улюбленим заняттям – запускали дрони-камікадзе по мирних і сплячих українцях. Нашим військовим вдалося ліквідувати 12 з 13 безпілотників. Відомо, що 6 дронів знищили на підступах до Києва.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що ворог здійснив наймасовішу атаку області дронами з початку повномасштабної війни.

Ще 2 "Шахіди" приземлили у Черкаській області. На жаль, пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури, але постраждалих серед населення немає.

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