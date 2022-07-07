Обстріл Покровська: двоє постраждалих – це велосипедисти, що проїжджали повз

Російські військові 6 липня обстріляли Покровськ, що на Дніпропетровщині. Уже відомо, ким є жертви вечірньої атаки ворога.

Додатковими відомостями поділився глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Він підкреслив, що внаслідок обстрілу постраждало троє людей.

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Один потерпілий у важкому стані

На жаль, стан одного з них зараз вкрай складний. За його життя борються медики. Що стосується двох інших, то це теж черговий прояв терору, який чинить росія на території України. А все тому, що постраждали двоє велосипедистів, які просто у той вечір проїжджали повз підприємство, яке ворог і обстріляв.

Звичайні цивільні люди, не військові, для яких вечірня поїздка на велосипеді ледь не перетворилась на трагедію через окупантів,

– підкреслив Лукашук.

Він також додав, що масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання, вогнеборцям вдалось ліквідувати.

Нагадаємо, що ризик ракетних атак усе ще залишається надзвичайно високим. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Перебувайте там доти, поки не буде повідомлення про відбій. Це може врятувати вам життя.

Зауважимо, що у ніч проти 6 липня ворог вкотре атакував Харків. Зі слів мера Ігоря Терехова, окупанти били по тих районах міста, куди ще не "прилітало" раніше. Це вкотре доводить, що немає більш або менш безпечних місць. Окупанти непередбачувані, як і їхні атаки.

Ворог активізувався уночі

Ігор Терехов зауважив, що у районах, які атакував ворог, масштабні руйнування. Він і підкреслив, що сама географія обстрілів – непередбачувана. А його активність останнім часом спостерігається саме вночі, коли мешканці міста намагаються бодай трохи відпочити.

Водночас він додав, що ворогам не вдається деморалізувати містян. Натомість вони об'єднались та тримаються, а дії самих росіян стають причиною появи у харків'ян хіба здорової люті. Очільник міської ради підкреслив, що мешканці Харкова вірять у ЗСУ, а також знають, що Україна неодмінно переможе у боротьбі за власну свободу.

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