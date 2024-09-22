Дві співробітниці шахти на Донеччині загинули через обстріл, – Міненерго
Джерело:Міненерго
Внаслідок обстрілу території шахти в Донецькій області, на жаль, є жертви. Відомо, що двох працівниць знайшли загиблими на території підприємства.
Ще одну потерпілу було госпіталізовано. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
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Через обстріл території шахти на Донеччині є загиблі
В Міненерго повідомили, що через обстріл території шахти виникла пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли.
За їхніми даними, на момент інциденту в шахті перебував 371 працівник. Їх усіх вивели на поверхню. А пожежу вдалося ліквідовувати.
У результаті обстеження будівель знайдено загиблими двох працівниць, ще одну постраждалу доправлено в лікарню,
– ідеться в повідомленні.
Зазначимо, що населений пункт, де сталася трагедія, не уточнюється.