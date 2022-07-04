Вранці окупанти обстріляли Харків та знищили місцеву школу: фото та відео руйнувань

Вранці 4 липня російські війська атакували Харків ракетами. Під ворожий вогонь потрапив Шевченківський район та місцева школа. Від навчального закладу залишились лише руїни.

Про те, як пройшла доба в Харкові та області, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ракетні удари окупанти завдали близько 4:00 ранку.

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Рятувальники розбирають завали гімназії

Ракети потрапили у звичайну загальноосвітню школу, зараз тут працюють рятувальники, які розбирають завали.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Гімназія вночі була порожньою.

Моторошні руйнування навчального закладу / Фото 24 каналу:

Дивіться фото зі зруйнованої школи / Фото Олега Синєгубова

Дивіться відео з місця подій:

Протягом доби ворог гатив і по області

Під ворожим вогнем опинились і міста та села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди та гаражі. Злочинні дії росіян забрали життя 3 цивільних людей. Усі вони – з села Безруки Дергачівської громади. По цьому населеному пункті армія ворога гатила з артилерії.

Росіяни пробували наступ на Прудянку

Також окупанти пробували наступати на село Прудянка, проте зазнав втрат та був змушений відступити. В районі Ізюма ворог веде наступ у напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

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Яка ситуація на фронті на Харківському напрямку

Росіяни за підтримки авіації намагаються не допустити українські війська до переходу в наступ.

У Генштабі підтвердили, що біля Прудянки українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурму.

Аби порушити системи управління та зв'язку противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Дивіться у відео: яка ситуація на фронті