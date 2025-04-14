Були б мертві, – жителька Сум розповіла, як дивом врятувалася від смерті разом із дитиною

Росія у неділю, 13 квітня, завдала цинічного удару по Сумах, унаслідок чого загинули десятки людей. Місцева жителька розповіла, як дивом врятувалася від смерті.

Наталія каже, якби була із дитиною у своїй автівці, то загинула б. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Авто жінки повністю знищене

Наталія розповіла, що коли почула перший удар, то одразу кинулася забирати свою дитину з музичної школи.

У момент, коли жінка вела свою та інших дітей до укриття, по її автівці припав другий удар.

Якби ми вчасно не вийшли в укриття, то були б у машині і були б мертві,

– каже Наталія.

На фото видно і саму понівечену будівлю музичної школи, і залишки автомобіля.

Ще одна мешканка Сум Людмила розповіла, що від російського удару у її будинку все підстрибнуло.

Вона живе за 2 – 3 кілометри від місця вибуху.

Жінка зауважила, що у Сумах вона не почувається у безпеці. Її діти живуть за кордоном, а сама вона залишається удома. Там у неї літня мати, домашні тварини та бізнес.

"Це моя батьківщина, мені важко її покидати", – зауважила Людмила.

Вона також додала, що не вірить в успіх мирних переговорів.