Не думаєте, що треба врізати мулу з Москви, – у Зеленського відповіли на заяву Келлога про Суми

Росія жорстоко обстріляла Суми 13 квітня, на що відреагував Кіт Келлог. Утім, радник Зеленського Дмитро Литвин прокоментував заяву Келлога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Дмитра Литвина в соцмережі Х.

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Що написав Дмитро Литвин Кіту Келлогу

Радник Зеленського залишив свій коментар під дописом спецпредставника США з питань України. Келлог зауважив, що "атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-яку межу пристойності". Також він згадав Трампа.

"Є десятки загиблих і поранених серед цивільного населення. Як колишній воєначальник, я розумію, що таке цілеспрямовані удари, і це неправильно. Саме тому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні", – йдеться в дописі Келлога.

Та Дмитро Литвин висловився значно різкіше.

Чи не вважаєте ви, що прийшов час дати московському мулу по носі 2х4?

Цікаво, що "вдарити 2х4" в англійській мові є ідіомою на позначення гніву та готовності до рішучих дій. 2х4 означає розмір дерев'яної дошки два дюйми на чотири дюйми в поперечнику. А сама фраза відсилає до історії про фермера, чий мул не підкорявся наказам і стояв на місці. Тварина почала рухатися тільки тоді, коли її вдарили саме дошкою 2х4. Тому допис Дмитра Литвина натякає на те, що Росія розуміє тільки силу.

Дмитро Литвин з команди Зеленського відповів Кіту Келлогу з команди Трампа щодо атаки по Сумах: дивіться оригінальний пост

Росіяни цинічно стверджують, що не причетні до обстрілу, мовляв, "це нова Буча" та "провокація, вигідна Україні".

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Як реагують на обстріл Сум балістикою 13 квітня в Україні та світі

"Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", – написав Володимир Зеленський.

У Генштабі ЗСУ пообіцяли окупантам жорстку відповідь. Сили оборони будуть знищувати окупантів, їхні військові об'єкти, озброєння та техніку всюди, де би ті не були.

Ракетний удар по Сумах у Вербну неділю засудили у світі. Олаф Шольц написав, що Росія повинна нарешті погодитися на всеосяжне припинення вогню. "Путін підкреслює кров'ю, що не хоче миру, а лише руйнування", – указала Анналена Бербок.