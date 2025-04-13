Ворог завдав ракетного удару по центру Сум, цілеспрямовано атакувавши цивільні об'єкти, поруч з якими перебувало багато людей. Десятки осіб загинули, також відомо про понад 30 постраждалих.

Крім того, повідомляють про пошкодження приміщень вищого навчального закладу внаслідок атаки у неділю, 13 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Уряду.

Дивіться також Росіяни завдали балістичного удару по Сумах, багато жертв: усе, що відомо про удар

Що відомо про руйнування університету

Там констатували, що внаслідок удару у місті зруйновано будівлі Сумського державного університету, а також будинки.

Російські терористи нестимуть відповідальність за свої злочини. Світ мусить діяти. Більше, ППО, більше зброї, більше санкцій проти Росії – це збережені життя тисяч мирних людей,

– ідеться у повідомленні.

Кореспонденти Суспільного показали кадри зсередини конгрес-центру навчального закладу. Раніше там проводили культурні та мистецькі заходи.

Наслідки руйнування університету: дивіться відео

До слова, внаслідок атаки загинула 21 людина. Також внаслідок ракетних обстрілів постраждали 83 особи, серед яких – 7 дітей. Кількість жертв та поранених може зростати, на місці удару наразі працюють екстрені служби.