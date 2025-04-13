Унаслідок ракетного удару по Сумах трагічно загинув полковник Юрій Юла

Російська армія цинічно вдарила по Сумах балістичними касетними ракетами зранку 13 квітня. Унаслідок терористичної атаки загинув полковний Юрій Юла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердичівську районну військову адміністрацію.

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Унаслідок ракетного удару загинув полковник

У Вербну неділю російська армія скоїла жахливий воєнний злочин. Окупанти вдарили по центру міста балістичними ракетами з касетними боєприпасами. Унаслідок цієї атаки загинуло 34 особи.

Серед жертв російської агресії – Юрій Юла. Він отримав несумісні з життям поранення.

Юрій Юла був полковником, колишнім заступником комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Як повідомили у Бердичівській РВА, Юрій Юла був командиром військової частини А 1476.

Справжній патріот та кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня, Юрій Юла справжнім бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших. Бердичівська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Андрійовича, а також особовому складу військової частини А 1476 та 26 артилерійської бригади у зв'язку з героїчною загибеллю їхнього командира,

– висловили співчуття у РВА.

Редакція 24 Каналу приєднується і також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна та світла пам'ять!



Полковник Юрій Юла загинув унаслідок ракетного удару по Сумах / Фото Бердичівська РВА

Раніше стало відомо, що Росія також вбила у Сумах двох студенток – Світлану Штепу та Дарію Лободу. Вони здобували освіту у Навчально-науковому інституті.