У коментарі журналістам жінка поділилася, як пережила жахливий день 13 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.медіа".

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Збиралися до бабусі у гості

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумах зранку 13 квітня – у Вербну неділю. Ворог використав ракету з касетним боєприпасом, аби вбити якомога більше людей.

В епіцентрі обстрілу опинилися й Тетяна з маленькою донечкою Лізою. Кадри, як матір заспокоює донечку після обстрілу, розлетілися чи не на весь світ. Нині у коментарі журналістам Тетяна розповіла про той страшний день.

Так, жінка розповіла, що 13 квітня разом з донечкою збиралася в гості до бабусі.

Коли одягалися, то донька каже, надінь мені хрестик. Вона не любить його носити, а в той день каже – "надінь". Я здивувалася ще так,

– пригадала Тетяна.

Після того, як зібралися, Тетяна разом з Лізою пішли на зупинку і сіли в той самий, який опинився в епіцентрі ракетного удару. Коли мама з донечкою зайшли в транспорт, то він вже був набитий людьми. За словами Тетяни, їм місцем поступився хлопчик-школяр. Як виявиться згодом, це 13-річний Кирило, який пізніше рятуватиме людей.

Тетяна пригадала, що сиділа з донечкою біля середніх дверей. Потім вона почула потужний вибух, відразу обгорнула донечку своїм тілом. Після того скрізь посипалося скло, були уламки та багато пилу.

Після того жінка намагалася вийти з автобуса, але не виходило встати. Тоді матері з дитиною подала руку інша жінка.

"Мені якась жінка подала руку, я вийшла. Вся увага була прикута до доньки, бо вона дуже сильно плакала і кричала, але краєм ока я побачила, як лежали довкола люди", – розповіла Тетяна.

Після того, як жінці з дитиною вдалося вибратися, то вони встали біля будинку й почали чекати на чоловіка. У той момент до них підійшла журналістка й запитала, чи можна їх сфотографувати.

"Коли я побачила, що це відео так розійшлося… коментарів багато писали. Мені так і незручно, адже ми наче якісь головні герої", – додала Тетяна.

На щастя, мама з донечкою отримали незначні травми – порізи від скла. Нині жінка розповіла, що дитина потроху відходить від стресу, а вона – навпаки. За словами Тетяни, вона почувається винною, що поїхали під час повітряної тривоги саме на цьому автобусі. Жінка стверджує, що вони запізнювалися на автобус, але чомусь встигли й опинилися в епіцентрі удару.

Тетяна, яка пригортала донечку на місці удару, розповіла про пережите: дивіться відео

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Сумах загинуло 36 осіб, ще 125 – отримали поранення.