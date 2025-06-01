У Сумах жінку поранило уламком на вході до аптеки: її рятували на місці

Вранці Росія обстріляла центр Сум з РСЗВ дальної дії. Внаслідок атаки на місто є загиблі та постраждалі.

У центральній частині міста було щонайменше 5 влучань з реактивної системи залпового вогню, передає 24 Канал.

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Жінку поранило просто на вході до аптеки

Руслан Шандиба, директор аптеки в центрі міста, пригадав, що пролунало два потужні вибухи, почалися крики на вулиці. Люди розбігалися або просили про допомогу.

Коли стався обстріл, до аптеки саме заходила жінка. У руках вона тримала 200 гривень і телефон. Її поранило уламком.

Ми її затягнули в аптеку та зробили все що могли, але там було важке поранення черевної порожнини… Не знаю її подальшу долю. Потім допомогли парамедикам занести її у "швидку". З працівниками аптеки все добре,

— розповів Суспільному Руслан.

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Нагадаємо, що станом на 13:00 відомо про трьох загиблих внаслідок обстрілу Сум. Одна жінка померла в операційній – лікарі боролися за її життя, однак отримані травми були несумісні з життям. Ще понад 20 людей поранені. Четверо перебувають у вкрай важкому стані.