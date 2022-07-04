Окупанти вдарили по Атинському психоневрологічному інтернату: виникла пожежа, є постраждалі

Російські окупанти атакували Атинський психоневрологічний інтернат, що на Сумщині. Внаслідок атаки ворога постраждали люди.

Атакували диспансер окупанти ввечері 3 липня. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Росіяни обстріляли диспансер на Сумщині

О 20 годині (мовиться про 3 липня – 24 канал) росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщеннях Атинського психоневрологічного інтернату.

Через пів години – накрили з артилерії,

– повідомив Живицький.

Також глава обласної військової адміністрації пояснив, що:

згодом на території диспансеру спалахнула пожежа у їдальні закладу;

вороги зруйнували адмінкорпус та гуртожиток.



Окупанти на Сумщині вдарили по диспансеру / Фото Дмитра Живицького

"Як мінімум троє людей постраждали – це пацієнти закладу, які наразі в лікарні", – повідомив Живицький.



Внаслідок атаки ворога постраждали люди / Фото Дмитра Живицького

Окупанти використали на Сумщині заборонену зброю

Сьогодні (мовиться про 3 липня – 24 канал) Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині,

– повідомив Живицький

Додав, що протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Загалом постраждали п'ять громад:

Зноб-Новгородська: масовий обстріл, ймовірно із САУ, із використанням фосфорних та флешетних снарядів. Було 120 приходів. Згодом – мінометний обстріл, 20 приходів;

Новослобідська: мінометний обстріл пошкодив два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач;

Великописарівська: після мінометного прильоту загорівся житловий будинок;

Білопільська: 10 приходів із САУ, після цього – ще вогонь із міномету;

Хотінська: мінометний обстріл – 30 "прильотів", згодом ще 20 мін.

Коротко про атаки на Сумщині

Офіс Президента розповів, що Росія била по Сумщині з мінометів по прикордонних районах. Там було понад 30 "прильотів". Жертв та значних руйнувань немає. Вранці 3 липня мінометні обстріли продовжились – було ще 20 "прильотів".

1 липня глава Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав людей утриматись від поїздок прикордонною зоною. Адже найбільше Росія обстрілює саме прикордоння.

30 червня росіяни гатили по області з гелікоптера та безпілотників. Також була перестрілка між нашими та ворожими силами. Відомо, що загинула одна людина, деякі – постраждали.

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