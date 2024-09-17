Діють через страх, – в ОТУВ "Сіверськ" пояснили, чому росіяни посилили обстріли Сумщини

Російські військові посилили обстріли Сумської області. Це пов'язане з успіхами Збройних Сил України у Курській області.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник. За його словами, окупанти змінили тактику, щоб захистити прикордоння.

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Обстріли Сумщини посилюються

Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місті. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи,

– сказав речник ОТУВ "Сіверськ".

Він додав, що окупанти діють через страх та з ціллю захистити прикордонні регіони.

Крім того, він підкреслив, що російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумщини, а також припинили обстрілювати КАБами Харківщину.

"Ми вже не помічаємо: або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого як і ближнього бою, так буквально кілька кілометрів – ми не даємо ворогу такої можливості…" – сказав він.

За словами Мисника, обстріли Сумщини припинялися, коли ворог спробував вести наступальні дії на Харківському напрямку.

"Вони десь мають щось робити, але ж в іншому місці це зовсім припиняється. З початком Курської операції нашої ситуація помінялася до навпаки. Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею і інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському", – пояснив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня окупанти масовано атакували "Шахедами" Суми. Унаслідок атаки у місті зникло світло, є проблеми з водою.