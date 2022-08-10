Під час тривоги окупанти обстріляли на Сумщині газопровід: частина населених пунктів без газу

Протягом останніх днів ворог інтесивно обстрілює Сумську область. Снаряди окупантів пошкодили газопровід у Хотінській громаді. На шастя, постраждалих немає.

Про наслідки чергового обстрілу Сумщини розповів голова ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що цього разу ворог бив зі ствольної артилерії, загалом було близько 20 "прильотів".

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Частина населених пунктів – без газопостачання

Після удару окупантів було пошкоджено газопровід на території Хотінської громади. Зараз частина населених пунктів залишилась без газопостачання. Зараз ремонтні бригади роблять все, аби швидко ліквідувати аварійну ситуацію.

Що зазнало ушкоджень:

чотири житлові будинки,

господарча споруда,

літня кухня,

автомобіль.

По Хотінській громаді били з артилерії

Про загрозу артилерійського обстрілу Дмитро Живицький повідомив близько 15:00. Він зазначив, що небезпека – для сіл Верхнє та Нижнє Піщане, Стецьківка. Голова ОВА закликав місцевих жителів негайно пройти в укриття.

Наслідки ворожого обстрілу Сумщини / Фото Дмитра Живицького:

Обстріли Сумської області: останні новини

Напередодні ворог обстріляв одне з прикордонних сіл Шосткинського району. Загинула жінка, яка в цей час їхала на велосипеді.

7 серпня регіон обстрілювали з різних видів зброї. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Частково зруйновані ангари та фермерське господарство.

6 серпня росіяни гатили по території області понад 60 разів. Снаряди пошкодили електромережу, а також один з них потрапив прямо у житловий будинок.

Дивіться у відео – Нікополь опинився під потужним обстрілом: