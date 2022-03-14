Обстріл телевежі: до кінця дня на Рівненщині пообіцяли відновити покриття Т2 та радіо
Через атаку окупантів ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне у Рівному – вони вгатили по телевежі.
Утім мовлення обіцяють відновити уже до вечора 14 березня. Про це в ефірі 24 каналу повідомила місцева журналістка із Рівного.
До слова Обладнання телевежі у Рівному зараз відключене: де дивитися українські телеканали
Зрозуміло, що так ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації, але їм це не вдасться, наголосила медійниця.
Зараз на Рівненщині жоден канал і радіомовлення не працює, але обіцяють до кінця дня відновити покриття Т2 та радіо,
– зазначила вона.
Вона також додала, що наразі рятувальники розбирають завали. Кілька поранених людей уже врятували.
Однак загалом зараз ситуація у місті та області спокійна. Ситуація контрольована.
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