Обстрілювали цивільних в Гостомелі: в Німеччині ідентифікували російських військових

Німецька прокуратура розслідувала воєнний злочин російських військових в Україні. Вона ідентифікувала російських окупантів, які обстрілювали цивільних у Гостомелі навесні 2022 року.

Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Якщо підозрювані будуть затримані, на них чекає суд.

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Ідентифікували російських окупантів, що обстрілювали цивільних у Гостомелі

За словами Бушмана, під час обстрілу одним із постраждалих був громадянин Німеччини. Федеральна прокуратура Німеччини підозрює, що йдеться про воєнний злочин.

Якщо ми зможемо їх (підозрюваних – 24 Канал) затримати, ми зробимо позов,

– заявив Бушман.

У випадку, якщо влада України чи інших країн затримає цих російських військових, то Берліну передадуть доказові матеріали.

Федеральна прокуратура опитувала свідків, які були біженцями з України в Німеччині.

Розслідування ведеться з перших тижнів війни. Прокурори міста Карлсруе, земля Баден-Вюртемберг, вирішили зосередитись на справах про окупацію Бучі, обстрілах біженців, ударах по інфраструктурі.

Відповідно до німецьких законів, судовий розгляд можна провести лише якщо підозрювані будуть присутні особисто. Тому заочних вироків у Німеччині щодо війни Росії проти України, ймовірно, не буде.

Звірства окупантів у Гостомелі: коротко