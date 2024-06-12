На Київщині досі ліквідовують пожежу, що спалахнула на промисловому обʼєкті після атаки Росії
Росія у ніч проти 12 червня обстріляла Київщину. Рятувальники досі ліквідовують пожежу, яка спалахнула на промисловому обʼєкті після нічної атаки.
Загалом у регіоні унаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження на низці об'єктів. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко надав оновлені дані щодо ліквідації наслідків російського терору.
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Понад дві сотні пожежників працюють на місці пожежі
Станом на 15:30 на одному із пошкоджених від атаки промислових об'єктів досі триває пожежа. Там працюють рятувальники Київської області, Києва, Укрзалізниці та держпідприємства "Бориспіль". Ліквідація загоряння триває уже майже цілий день.
До ліквідації наслідків залучено 202 фахівці, а також 67 одиниць техніки, зокрема, пожежно-насосні станції, автомобілі повітряно-пінного гасіння, мотопомпи, пожежні потяги тощо,
– сказав Руслан Кравченко.
Також він додав, що зросла кількість пошкоджених уламками приватних будинків. Наразі відомо про 3 такі будинки. На жаль, один із них згорів вщент. Окрім домівок мешканців Київщини, пошкоджено також господарські приміщення, гаражі, склади та АЗС.
Що відомо про останню атаку на Україну
- У Повітряних силах України повідомили, що Росія атакувала Україну вночі проти 12 червня 30 засобами повітряного нападу. Зокрема, російська армія запустила 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 1 балістичну ракету "Іскандер-М", 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 24 ударні БпЛА типу "Шахед".
- Силам ППО вдалося збити 29 з 30 російських повітряних цілей, у тому числі – 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Бойова робота велася у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
- На щастя, ця атака минулася без жертв. Втім, на Київщині було повідомлення про одного постраждалого чоловіка. Він отримав різану рану ноги, лікарі допомогли йому на місці і від подальшої госпіталізації той відмовився. А на Дніпропетровщині від атаки постраждала ціла сім'я: у 13-річного хлопчика виявили гостру реакцію на стрес, а у чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани.
- У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що росіяни, ймовірно, покладали сподівання на погані погодні умови цієї ночі, щоб покращити результат своєї атаки. Втім, оборонці українського неба не допустили жахливих наслідків.
- Додамо, що на тлі комбінованої атаки на Україну свою авіацію в небо підіймала Польща. Вони проводили "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору" своєї країни.