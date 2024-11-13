Ще не масований удар у повну силу: в РНБО розповіли про ранкову атаку на Україну

13 листопада Росія не завдала масованого удару по Україні, але накопичує ракети для атаки в повну силу. В РНБО зазначають, що Україна готова протидіяти планам ворога.

13 листопада Україна зазнала ракетної атаки з боку Росії, однак цей удар не був масованим. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Чи планує Росія масований ракетний удар по Україні

За словами керівника ЦПД, російські сили застосували різні види озброєння – крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе, але це ще не був удар у повну силу.

Росіяни накопичили крилаті ракети й продовжують це робити на зиму. І застосування стратегічної авіації це підтверджує,

– додав Коваленко.

Керівник ЦПД також запевнив, що плани ворога є зрозумілими для українських захисників, і Україна готова до ефективної протидії будь-яким сценаріям.

Атака Росії на Україну 13 листопада