"Вибухи розбудили місто": які наслідки атаки росіян по Харкову

Російські військові масовано обстріляли Україну 26 серпня. "Прильоти" також зафіксували у Харківській області та самому Харкові.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла детальніше, що наразі відомо про ворожий обстріл Харкова та області. Зауважимо, що загалом окупанти обстріляли 15 областей України.

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Які наслідки російської атаки

Під час масованої атаки по Україні росіяни також вдарили по Харкову. На щастя, удар російською ракетою був по відкритій території у Немишлянському районі міста. Вибух, однак, був дуже потужним. Його чули в інших районах Харкова.

Вибух пролунав приблизно о 8 ранку, коли люди уже могли йти на роботу. Але, на щастя, інформації про поранених чи жертв немає. Так само невеликими є руйнування – лише вирва у землі. До слова, сапери ДСНС вилучили залишки російської ракети.

Також поліція разом з експертами встановлюють, який тип ракети випустили по Харкову.

Проте під атаку потрапив не лише Харків, а й Харківська область. Зокрема, був ракетний удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі. Там загинула одна людина, ще двоє – отримали поранення. Крім того, зафіксували удари й по інших районах – Лозівському та Красноградському – так само по цивільному промисловому підприємству. На щастя, без жертв.

Харківщина страждає від обстрілів

За добу, що минула, росіяни били по Чугуєву, зокрема завдали удару по інфраструктурі. Крім того, окупанти вдарили по невеличкому населеному пункту Садовод. Російські військові спрямували FPV-дрони по двох двоповерхових будинках, які обрали собі за мішені.

Також постраждала від російських ударів і Золочівщина. Росіяни влучили по житлових будинках та сільськогосподарських підприємствах.

Щодня під обстрілами перебуває й Куп'янськ. За останні дні окупаційна армія обстрілювала місто і КАБами, і "Градами", і "Ураганами".