Найскладніші Різдво та Новий Рік: чи серйозно постраждала енергосистема під час масованої атаки

31 грудня Росія завдала по Україні масованих ракетних ударів: не минулося без жертв та руйнувань. Це, однозначно, найважчі Різдво та Новий рік для українців за час незалежності країни.

Очільник Міненерго України Герман Галущенко сказав, що завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам 31 грудня вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

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У передноворічний вечір енергетики працюють нон-стоп

Після відбою повітряної тривоги 31 грудня енергетики працюють нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання у тих районах, куди поцілили окупанти.

Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом,

– сказав Галущенко.

У Новий рік енергетична система залишається стабільною

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що сьогодні окупанти атакували не лише енергетичну, а й цивільну інфраструктуру в різних регіонах нашої країни. Пошкоджено житлові будинки, готель, магазин, місце проведення свят. Є загиблі та поранені.

Росіяни хочуть залякати, залишити нас у темряві на новий рік, завдати якомога більше шкоди цивільній інфраструктурі. Попри це, наша енергосистема залишається стабільною. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків атак. Сили ППО — це герої та справжній щит нашого неба. Дякуємо їм,

– сказав прем'єр.

Він наголосив, що Росія та її терористичні війська будуть покарані за кожну ракету.

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