Скільки грошей Росія витратила на обстріли України 31 жовтня: назвали суму

Росія вкотре завдала масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Це кошутвало країні-агресорці декілька річних бюджетів її регіонів.

Під час масованої ракетної атаки Росії постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури України. Руйнувань зазнали об'єкти в Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та інших областях.

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Скільки грошей Росія витратила на обстріли

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ранкова ракетна атака коштувала Росії приблизно 400 – 600 мільйонів доларів.

️Він зазначає, що рівно стільки коштують випущені по енергетичній інфраструктурі нашої держави 50 ракет Х-101 і Х-555. Вартість ракети Х-101 становить 13 мільйонів доларів; Х-555 – 7,5 мільйона доларів.

Ця величезна сума перевищує половину річних бюджетів Новосибірська чи Єкатеринбурга – третього та четвертого за розмірами міст Росії,

– зауважив журналіст.

Ракетна атака по Україні 31 жовтня: що треба знати

, що під час ранкової атаки сили ППО знищили 44 крилаті ракети . Їх випустили з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області.

Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла. Міністр енергетики повідомив, де саме не буде електроенергії.

Ворог запускав ракети Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Окупанти завдали ракетних ударів по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Запоріжжю та Буковині. У інших регіонах спрацювала протиповітряна оборона.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про наслідки чергової атаки загарбників. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

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