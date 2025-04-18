Україна не могла б бачити запуск російської балістики без допомоги США, – Зеленський

Україна не могла б інформувати громадян про запуск ворожої балістики без допомоги партнерів. Ключовим у цьому є розвідувальні дані, які надають Сполучені Штати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

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Як США допомагають виявляти балістику росіян

Президент України зазначив, що міжнародні партнери надають нашій державі інформацію про "виходи" російської балістики. Завдяки цьому наші військові розуміють напрямок руху ракет та звідки саме вони вилітають.

Володимир Зеленський зауважив, що у цьому питанні працює іноземна розвідка, яка надає багато допомоги українському відомству.

Чому реально всі нервували, коли був ризик довгого заморожування обміну або передачі розвідданих американською стороною? Тому що американська сторона допомагає нам з тим, щоб ми сказали нашим людям про балістику. Я кажу вам відверто,

– підкреслив український лідер.

Він також сказав, що Україна самостійно не бачить виходів російської балістики, але із цим допомагають партнери. Зокрема наша армія не має сама повної інформації щодо напрямку, звідки здійснився пуск.

За словами Зеленського, міжнародні партнери так допомагають цивільним в Україні. Президент наголосив, що це є питанням захисту для держави, бо чим ближче до фронту, тим менший час летітиме балістика.

"І тому, таких випадків як Кривий Ріг було б більше, набагато більше без цих розвідданих. Все ж таки, багато балістики збивається завдяки різним системам, передусім Patriot. І тому, коли ми говоримо про обмежену кількість ракет – у нас зараз усе нормально. Але, коли ми знаємо, що може бути ризик обмеження ракет і обмеження цих розвідданих – це найбільший ризик для наших людей. І ми не зможемо їм сказати, що летить балістика. Ми не будемо її бачити", – зауважив Зеленський.

До слова, російська армія 4 квітня вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу, влучивши неподалік дитячого майданчика. Внаслідок цього загинули 20 осіб, 9 з них – діти. Постраждали через обстріл 75 громадян.