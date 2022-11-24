Терор проти населення України має припинитися і негайно, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського президента Владіміра Путіна. Він закликав припинити ракетні удари по Україні.

Про це повідомив голова пресслужби німецького уряду Штеффен Хебештрайт. До речі, раніше Шольц закликав готуватись до ескалації війни в Україні.

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Шольц звернувся до Путіна

Як стало відомо, Шольц звернувся до російського диктатора під час брифінгу з президентом Кіпру Нікасом Анастасіадісом.

Бомбовий терор проти мирного населення України має бути негайно припинено,

– заявив канцлер Німеччини.

Канцлер Німеччини вже звертався до Путіна

Канцлер Німеччини заявляв, що жодна країна для іншої – це не сусідній задній двір.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", – казав Шольц.

Також німецький політик наголосив, що ніхто не має права забирати собі чужу територію.

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