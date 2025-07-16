Є двоє важких: в якому стані постраждалі внаслідок нічного обстрілу Вінниці
- Внаслідок атаки дронів у Вінниці постраждали восьмеро людей, двоє з яких зараз перебувають у важкому стані.
- Також зафіксовано влучання по промислових об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках.
Вночі 16 липня російські безпілотники масовано атакували Вінницю та область. Наразі відомо про вісьмох постраждалих внаслідок цинічного обстрілу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної в ефірі телемарафону.
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У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу?
Цієї ночі Вінниччина зазнала масованої атаки ворожих дронів – над регіоном пролітали 28 ударних БпЛА.
Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по промислових об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках.
На жаль, також відомо про вісьмох постраждалих, п'ятеро з них отримали опікові травми. За словами Наталі Заболотної, наразі двоє потерпілих перебувають у важкому стані, усім надається медична допомога.
Станом на зараз ліквідовано усі пожежі, вони були в кількох локаціях по Вінниці. Зараз триває розбір конструкцій і ліквідація наслідків,
– додала заступниця начальника ОВА.
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Нагадаємо, в ніч проти 16 липня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, а також 400-ми ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищували дрони на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.