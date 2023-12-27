Пошкоджено вагони, будинки, мотель: в ОВА відповіли, чи відновлять вокзал у Херсоні

Жорстокий удар росіян по Херсону 26 грудня припав на вокзал. На жаль, є загиблий і поранені.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону розповів про стан поранених унаслідок обстрілу вокзалу в Херсоні. За його словами, через атаку пошкоджено багато цивільних будівель.

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У якому стані вокзал в Херсоні після обстрілу та чи можна його відновити

Олександр Прокудін навів вражаючий перелік будівель, які зачепив обстріл. Пошкоджено вагони, три приватні будинки, територію бази, мотель, магазин. Руйнування власне вокзалу серйозні: немає жодного вцілілого вікна, частково зруйновано стіни та покрівлю.

У приміщеннях вокзалу тривають першочергові відновлювальні роботи. Про повноцінну відбудову можна буде говорити лише після припинення обстрілів, але він працює. Пасажири можуть почекати на прибуття своїх потягів в укритті,

– сказав очільник ОВА.

Кореспонденти "Радіо Свобода" побували на херсонському вокзалі та показали наслідки російського обстрілу. Будівлі буквально посічено уламками, на підлозі повно скла.

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В якому стані потерпілі

"52-річний чоловік у лікарні в тяжкому стані, в нього вибухова травма, травматичний шок і поранення плеча, 30-річний херсонець отримав поранення нижньої кінцівки, зараз він у лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості", – повідомив Прокудін.

Загиблий правоохоронець Ігор Місюня отримав смертельне поранення, коли евакуював цивільних. Він був лейтенантом поліції із Кіровоградщини. 29-річний хлопець мав дружину та двох дітей, які залишилися без батька.

Двоє його колег, поліцейські з Херсонщини, поранені. Їм 34 і 38 років.

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Близько 120 людей, які чекали на потяг в момент удару по херсонському вокзалу, змогли доїхати до місць призначення. "Ми оперативно надали автобуси, які їх привезли до Миколаєва, там причепили ще чотири додаткові вагони, розмістили людей, і в столиці потяг був згідно з графіком", – розповів голова ОВА.

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