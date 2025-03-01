Квартира горіла, там лишилися 2 котики, – жителька будинку в Запоріжжі, в який поцілив дрон
- 2 березня російська армія влучила дронами у будинок у Запоріжжі, спричинивши пожежу у квартирі.
- Рятувальники врятували двох котиків з квартири, яка горіла після атаки.
Російська армія ввечері 2 березня влучила у будинок у Запоріжжі. У квартирі, де зайнялася пожежа, лишилося 2 котики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар мами жительки будинку у Запоріжжі, куди влучив ворожий дрон, Алли Прінь для Суспільного.
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Яка доля котиків, що залишилася у квартирі, куди влучив "Шахед"
Алла Прінь розповіла журналістам, що квартира, де жила її донька, горить після ворожої атаки "Шахедом". Вона розповіла, що донька встигла вибігти, але у квартирі лишилися два котики.
У квартирі, де була пожежа після атаки "Шахедом", залишилося 2 котики / Відео Суспільне
Пізніше у ДСНС розповіли, що під час ліквідації наслідків ворожого удару по Запоріжжю рятувальникам вдалося врятувати двох котиків.
Через падіння уламків безпілотника будинок загорівся, а вибуховою хвилею пошкодило сусідні оселі. Вогнеборці не лише приборкали полум'я, а й витягли з-під завалів наляканих пухнастиків,
– зазначили у службі.
Рятувальники врятували пухнастиків з квартири, що горіла у Запоріжжі / Відео ДСНС
В ДСНС підкреслили, що чотирилапі друзі тепер в безпеці.
До слова, у Запоріжжі ввечері 2 березня російський "Шахед" влучив у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждала 31-річна жінка, яку госпіталізували.