Росія "підпалила" Запоріжжя: страшні наслідки смертельного авіаобстрілу міста

Увечері Росія завдала авіаційного удару по одному із районів Запоріжжя. У ДСНС і поліції показали моторошні кадри міста після обстрілу.

Очевидці розповідають, що бачили, як люди згорали в автівках живцем, передає 24 Канал.

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Запоріжжя у вогні

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 10 людей, десятки отримали поранення, серед них – діти. Вщент зруйновано авторемонтний комплекс, пошкоджено магазини, багатоповерхівки та іншу інфраструктуру.

Полум'я охопило район Запоріжжя: дивіться відео

Наслідки удару Росії по Запоріжжю / Фото поліція, прокуратура

Рятувальники ліквідували пожежу будівлі СТО та 6 автомобілів / Фото ДСНС

Працівники ДСНС гасять вогонь, який охопив Запоріжжя: дивіться відео

До слова, 6 грудня окупанти також вдарили ракетою по Кривому Рогу, вбивши 2 людей.