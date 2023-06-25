Рекордна кількість обстрілів за добу: ворог нарощує атаки по Запоріжжю
Ворог продовжує тероризувати місцеве населення Запоріжжя. За останній тиждень кількість обстрілів дещо збільшилась. Кількість прильотів за добу може сягати сотні, іноді – й поза сотню.
Ніч на 25 травня також була дуже неспокійною. Окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Про це 24 Каналу розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.
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Близько першої ночі 25 червня в Повітряних силах з'явилась інформація, що є балістична загроза для Запоріжжя. Вже о другій ночі область почали обстрілювати. Відомо про двох постраждалих літніх жінок – мешканки села Преображенка та Новоданилівка.
Внаслідок ударів росіян є багато зруйнованих будинків, згорілих автівок.
Росіяни продовжують терор
Останній тиждень у Запорізькій області ситуація суттєво не змінилась. Запорізький, Пологівський, Василівський район обстрілюють щоденно. Іноді буває до 100 прильотів, інколи – кількість навіть більша. Ситуація напружена.
В самому Запоріжжі тиждень як почався з обстрілів, так ним і закінчується. Цього тижня була рекордна кількість обстрілів за добу, якої не було, певно, з початку цього року,
– наголосила Аліса Сисоєва.
Ворог посилює терор по Запоріжжю. Майже кожної ночі прилітають ракети С-300, але за тиждень окупанти використовували й іншу зброю. Зазвичай, гатять росіяни з Токмака.
В Запоріжжі обійшлось без жертв, однак в області загиблі були. Ситуація залишається дуже важкою.
Аліса Сисоєва про обстріли Запоріжжя: дивитись відео
Ракетні обстріли України: останні новини
- В ніч на 24 червня росіяни атакували Дніпро дронами та ракетами. Ціллю окупантів вже звично став житловий сектор. Є інформація про 11 поранених, серед них троє дітей. 4-річного хлопчика госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості. Через обстріли було повністю знищено 4 приватні будинки, пошкоджено близько 25.
- Атакували тоді ж і Харків ракетами С-300. Мер міста Ігор Терехов повідомив про 3 вибухи. Одна з ракет влучила у газопровід, пожежу ліквідовували відповідні служби. Інформації про постраждалих не було.
- У Києві уламки збитої ракети влучили у 24-поверховий будинок. Станом на 25 червня відомо про 5 загиблих внаслідок атаки росіян. Протиповітряна оборона знищила 20 ракет, які летіли на Київ.