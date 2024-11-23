Російська атака по Запоріжжю і області: є загиблий та поранена дитина

Росія знов атакувала Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілів загинула людина, дитину госпіталізували.

Протягом 22 листопада Запорізька область опинилася під потужним обстрілом російських військ. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку ворога по Запоріжжю

Загалом було зафіксовано 433 удари по 16 населених пунктах регіону.

Внаслідок авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик отримав поранення під час атаки на місто. Російські війська здійснили 15 авіаударів по таких населених пунктах, як Запоріжжя, Таврійське, Степногірськ, Лук’янівське, Мала Токмачка та Новопавлівка.

Зверніть увагу! Також зафіксовано 233 атаки дронів різних модифікацій на Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку. Крім того, було здійснено 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 185 артилерійських ударів, які накрили території навколо Лобкового, Оріхова, Щербаків та інших міст.

У результаті руйнувань постраждали десятки житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Загалом було отримано 28 повідомлень про пошкодження.