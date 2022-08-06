Санкції для ядерної галузі росії, – у Зеленського жорстко відреагували на провокації з ЗАЕС

росія вдається не тільки до ракетного тероризму ниших міст, але й до ядерного. Це загрожує не лише Україні, але й всьому світу.

російські окупанти 5 серпня обстріляли Запорізьку АЕС, яку захопили ще в березні. На цей жахливий акт терору відреагували в Офісі Президента.

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Санкції для ядерної галузі росії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав те, що відбувається на Запорізькій АЕС справжнім ядерним тероризм від росії.

Вся ядерна галузь росії має опинитися під санкціями, а сама росія – у списку країн-спонсорів тероризму,

– наголосив Єрмак.

Відреагував на такі безчинства й його радник Михайло Подоляк.

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації", – сказав він.

Подоляк стверджує, що такі організації як МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.

Наміри окупантів щодо станції незрозумілі

ЗАЕС перебуває в окупації вже 5 місяців. Розвідка Великої Британії розповідала, що за цей час залишаються незрозумілими наміри росіян. Навіщо ворогу станція, коли він використовує її не за призначенням – неясно. Те, що загарбники робили і роблять на території станції, могло підірвати безпеку її нормальної експлуатації.

Також росіяни протягом 5 серпня двічі обстріляли Запорізьку АЕС, яку окупували навесні. Це ще більше поглиблює занепокоєння її окупацією. А перед цинічним обстрілом атомної станції її покинули представники росатома.

Згодом стало відомо, що росіяни цілеспрямовано били по магістралі, якою до Запорізької АЕС постачають водень. Також ЗМІ розповідали, що станцію могли замінувати. Адже там була підозріла активність окупантів.

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