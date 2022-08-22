Мер Енергодара прокоментував обстріл ТЕС: інформацію про жертву перевіряють

У мережі поширили інформацію про обстріл в районі Запорізької ТЕС в Енергодарі. Як виявилось, у місті було пошкоджено центральний тепловий пункт.

З Енергодара надійшли повідомлення щодо загибелі чоловіка та ще кількох поранених внаслідок обстрілу в районі Запорізької ТЕС. Чи дійсно є факт загибелі людини наразі з'ясовують. Інформацію прокоментував міський голова Дмитро Орлов.

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Що відомо про обстріл Енергодара

За словами Орлова, окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Втім, обставини події викликають великі запитання.

Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з практично рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з'ясовуємо,

– розповів міський голова.

Нині відомо, що мінометними обстрілами в Енергодарі 22 серпня було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку.



Поблизу Запорізької ТЕС очевидці побачили розстріляне авто з чоловіком / фото Дмитро Орлов

Що кажуть очевидці

У мережі повідомляють, що о 12:25 на Запорізьку ТЕС приїхала знімальна група з росії, яка припаркувалася біля навчально-тренувального центру. Через дві години "підготовки" пролунав перший потужний вибух з боку теплової станції. Пізніше вийшов сюжет пропагандистів про те, як "ЗСУ обстрілюють станцію".

До речі, джерела зазначили, що "прихистив" знімальну групу росіян один з місцевих бізнесменів.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

росіяни постійно обстрілюють атомну станцію. О 14:38 місцеві телеграм-канали в Енергодарі повідомляли, що місто обстрілюють з "Градів". Людей просили перейти в укриття. Згодом з'явилась інформація, що обстріляли територію ТЕС.

На початку місяця було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Окрім того, під час обстрілу російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.

У ГУР МО попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. Нещодавно росіяни несподівано оголосили "вихідний" на станції. Також у розвідці повідомляли, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.

Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС.

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