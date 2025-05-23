Росія зранку обстріляла житловий сектор на Київщині: які пошкодження

Окупанти вдарили по Обухівському району в Київській області 23 травня. Унаслідок атаки є пошкодження в житловому секторі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Які наслідки російської атаки на Київщину

Ворог атакував Київську область дронами вранці – працювали сили ППО. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Пошкодження внаслідок російського удару: дивіться фото Київської ОВА

В Обухівському районі пошкоджень зазнав житловий сектор. На місце прибули рятувальники.

Вогнеборці швидко ліквідували пожежу, що виникла в одному з житлових будинків. Також пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, гараж, господарча будівля, транспортні засоби,

– повідомили у ДСНС.

Рятувальники прибули на місце події: дивіться фото ДСНС

У Київській ОВА додали, що у будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – пояснили там.

Наслідки ворожої атаки також задокументувала поліція Київщини.

Пошкодження в житловому секторі: дивіться фото Нацполіції України

"Станом на 11:30 в Обухівському районі пошкоджено сім приватних будинків, гаражне приміщення, та чотири транспортні засоби та господарські будівлі. Наразі інформація про потерпілих до поліції не надходила", – розповіли там.

Уночі 23 травня війьскові Росії атакували Київщину "Шахедами". Упродовж ночі вибухи довелося чути також мешканцям Чернівецької області, а трохи раніше – Запоріжжя.

До слова, вранці в Одесі оголосили повітряну тривогу – у напрямку міста рухалися ворожі дрони, працювала ППО.

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