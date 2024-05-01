Життя тривало, аж потім люди почали кричати й ховатися: кадри наслідків удару по Харківщині
Російські окупанти вкотре обстріляли керованими авіаційними бомбами селище Золочів, що на Харківщині. На жаль, внаслідок терористичного удару загинуло двоє людей.
У Харківській ОВА повідомили, що загиблими були батько й донька. Вони перебували в автомобілі поруч з місцем вибуху.
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Які наслідки атаки
Ворог чи не щодня використовує КАБи, а його цілями є мирні люди та звичайні житлові будинки. Через обстріл 1 травня є двоє загиблих, а також троє поранених чоловіків, дві жінки та 11-річний хлопчик. Всім їм надали медичну допомогу на місці.
Загиблі чоловік 64 років та 38-річна жінка – місцеві мешканці.
"Близько 10 ранку авіація скинула 3 КАБи, які влучили практично в сам центр Золочева. У цей час люди відпочивали, перебували на вулиці. Удари прийшлися безпосередньо по площі, адміністративних будинках, будівлях соціального захисту, поруч Ощадбанк, редакція газети. Третій удар – це пряме влучання у будинок", – розповів начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
Наслідки обстрілу / Фото 24 Канал
"У момент вибуху я був неподалік. Людей навколо також було багато, всі кудись йшли. Життя тривало. А потім почали бігти, втікати, кричати, ховатися", – пригадав очевидець подій Михайло.
Обстріли Харківщини: останні новини
- Росія атакує КАБами чи не щодня, тому жителів області закликають бути особливо уважними. Від оголошення повітряної тривоги й до удару може пройти щонайбільше 10 хвилин. Якщо говоримо про прикордонні регіони Харківщини, то цей час ще менший.
- Зранку 1 травня під ворожим обстрілом перебувала не тільки область, а й Харків. Влучання було зафіксовано в Київському районі міста. Перший КАБ влучив у землю в лісосмузі, а другий КАБ потрапив у приватні житлові будинки та призвів до серйозних руйнувань.
- Перед тим окупанти обстрілювали Харків 29 і 30 квітня. Внаслідок однієї з атак вони влучили по гаражному кооперативу, загинув 26-річний хлопець. Його батько та брат також перебували на місці трагедії. Вони поранені.