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Обстріл школи на Донбасі, закон про трансплантацію та День вишиванки у ВР– топ-5 відео тижня

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Топ відео тижня
Топ відео тижня / 24 Канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Жорстокий обстріл школи у Світлодарській Дузі

Російські найманці обстріляли мирне місто Світлодарськ. Там знищені будинки та автобус, а один снаряд розірвався просто біля школи, де перебувало майже 400 дітей. Першими на допомогу приїхали військові. Поранених у школі, на щастя, не знайшли, 375 учнів дивом вціліли. Бійці почали розгрібати уламки і шукати металеві осколки. Ліквідовувати наслідки обстрілу допомагали і місцеві активісти.

Відеокоментар учнів школи та військових ЗСУ

Довгоочікуване прийняття закону про трансплантацію

Депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Тобто тепер вилучення органу для трансплантації після смерті можливе тільки в разі письмової прижиттєвої згоди. Закон передбачає, що трансплантація буде безкоштовною, окрім гемопоетичних стовбурових клітин. Згідно зі статтею 16 закону кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після її смерті.

Відео з засідання ВР, на якому прийняли даний законопроект

Яскравий День вишиванки у Верховній Раді

День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня. Цьогоріч День вишиванки припадає на 17 травня. На роботу у вишиванках прийшли чимало депутатів у Верховній Раді. Вони поділилися якравими і колоритними фото в соцмережах. Світлинами у вишиванках на роботі також діляться працівники Кабміну, СБУ, ГПУ, Держприкордонслужби.

Відео з коментарями депутатів у вишиванках

Ветерана АТО Олег Толмачов не потиснув руку Порошенку

Минулого тижня про ветерана війни на Донбасі Олега Толмачова активно заговорили після того, як він відмовився потиснути руку Петру Порошенку. Сталось це під час національного відбору на змагання "Ігри нескорених". Чоловік вже пояснив свою позицію, мовляв, головнокомандувач тільки й говорить, що закінчить військову операцію на Донбасі, а війна і далі затягується.

Відео з нагородження, на якому ветеран Толмачов не потис руку Порошенку

Суд Херсона заарештував керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. У Херсонському міському суді обрано запобіжний захід для керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у вигляді арешту на два місяці. 

Відео з засідання суду над Вишинським

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі День вишиванки Верховна Рада Законопроект Відео тижня Світлодарська дуга Діти Обшуки в київському офісі "РИА Новости"
Джерело: 24 Канал
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