Обстріли Бахмута та Сіверська: 12-річний хлопчик перебуває у вкрай тяжкому стані

російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти. Під інтенсивним ворожим вогнем Донеччина: у Бахмуті та Сіверську росіяни вбили 5 цивільних.

Під час обстрілу поранення дістала 12-річна дитина. Зараз хлопчик перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

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росіяни накрили Сіверськ та Бахмут щільним вогнем

Сіверськ та Бахмут опинились під щільним вогнем ворога 7 та 8 липня. Після отриманих важких травм в реанімаційних відділеннях померли 5 цивільних жителів. Поранення, окрім хлопчика, дістали 2 людей.

По містах – значні руйнування, адже своїми снарядами армія ворога поцілила в домівки мирних мешканців міст. Біля будинків стоять і знищені автомобілі.

Прокуратура розпочала досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування. Відкрили одразу 2 кримінальних провадження – за фактами порушення законів та звичаїв війни. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини злочину.

Лише за попередню добу на Донеччині загинули 6 цивільних жителів, також 21 людина дістала поранення. Вороги б'ють по населених пунктах з ЗРК, РСЗВ, танків, мінометів та артилерії.

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За інформацією британської розвідки, наступною ціллю росіян на Донбасі буде саме Сіверськ. Зараз лінія фронту проходить за 8 кілометрів від цього міста.

Майже під постійним вогнем ворога і Слов'янськ. Тут 8 липня росіяни вдарили по житловому будинку, загинула жінка.

Напередодні армія агресора обстріляла Краматорськ. Відомо, що є загиблі та поранені.

Українські військові тим часом дають ворогу рішучу відсіч на Донеччині. Так 8 липня вони сильно вдарили по позиціях росіян біля Верхньокам'янського.

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