Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини

Оголошення Путіним так званої "спеціальної воєнної операції" рік тому фактично поставило хрест на житті мільйонів росіян, однак у лютому 2022 більшість із них про це навіть не здогадувалися. Вже через 12 місяців ситуація змінилася докорінно, а війна так чи інакше вже зачепила майже кожну російську родину.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, всього лише за рік з моменту початку повномасштабного вторгнення у Росії не залишилося людей, чиї б родичі чи просто знайомі не загинули на фронті, або ж не повернулися із зони бойових дій без рук та ніг. Щасливе життя зі щоденним переглядом серіалу "війна в Україні" для величезної кількості жителів боліт змінилося на очікування прильотів по Москві та перебуванні в окопах без їжі, зв'язку та командирів.

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При цьому завдяки постійному впливу пропаганди абсолютна більшість росіян, які ще не потрапили у зону бойових дій, взагалі не здатні провести паралелі між війною та погіршенням життя. І лише "обрані" розуміють, що наслідки агресії є так чи інакше неминучими.

Жителі "БНР" скиглять про стирання населених пунктів з обличчя Землі

Усвідомлення того, що війна безвідворотно прийшла до будинків росіян, прийшло до сотень тисяч жителів прикордонних з Україною територій ще 24 лютого 2022 року.

Тоді населення Бєлгородської та Курської областей попрокидалося під канонаду артилерійських обстрілів української території. І саме тоді перші ж російські снаряди почали падати на голови своїх цивільних жителів Гуєвого, Кульбак, Щебекиного, Микільського та інших селищ, міст та хуторів.

Втім, на той момент ніхто з них не вмів відрізняти виходи від приходів, а нищівні обстріли всі сприймали або як спроби нападу з боку України, чи то як просто "терористичну відповідь ЗСУ".

При цьому абсолютно всі росіяни із так званих Бєлгородської та Курської народних республік вважали, що їх "непереможна" армія швидко впорається із захопленням Києва, а вони продовжать своє щасливе існування, ніби нічого й не сталося.

Однак цього не сталося. Путінські війська з кожним днем все більше застрягали у "спецоперації", а тонни бомб та ракет продовжували нищити вже зовсім не мирні прикордонні російські міста. При цьому представники місцевої влади місяцями розповідали всім, як "Україна стріляє по Росії" та намагалися довести, що діти досі мають ходити у садочки, а ввімкнення систем сповіщення населення про небезпеку у Кремлі не вважають за доцільне.

Лише через кілька місяців регулярних недольотів різноманітних снарядів та ракет до української території російська влада визнала, що треба відселяти людей з наближених до нашої держави населені пунктів. І деяким особам насправді дали можливість переїхати до якоїсь іншої глибинки, хоча більшість зробили це ще напередодні.

Втім, чимало жителів боліт вимушено залишилися існувати у своїх хуторах у сподіванні на хвалене російське ППО. Однак хоч би як їм не розповідали про неіснуючий український тероризм, а також про "максимально надійні системи протиракетної оборони", вже у червні-липні всі жителі прикордоння цілком розуміли, чиї саме снаряди несуть їм смерть. При цьому скарги деяких навіть просочилися у мережу, мовляв, щодня певна кількість випущених по Харківщині ракет виявляється бракованою та падає на голови людей. Про таке явище, як недольот артилерії та снарядів РСЗВ наприкінці минулого року вже навіть ніхто й не заїкався, бо воно стало чимось абсолютно буденним.

Тим не менше, настрої бєлгородчан суттєво змінилися, адже всі вони зрозуміли, що російські С-300 не здатні їх захистити від ймовірної атаки "Курської народної республіки", але при цьому несуть смерть та руйнування не лише українцям. І дедалі частіше звучать скиглення про те, що через російських солдатів гинуть їх же співгромадяни.

Росіяни вбили десятки своїх цивільних

То ж доки в якійсь умовній Пермі радіють запускам ракет по Харкову, у "БНР" їх емоції зовсім не поділяють. Тим паче, що російська терористична держава вже давно веде обстріли застарілими боєприпасами, які з величезною долею вирогідності не долітають до українських багатоповерхівок.

І саме через всі ці факти серед багатьох представників бєлгородської влади вже давно потайки говорять, що в Україні подекуди значно безпечніше, ніж у самій Росії. Адже всього лише за рік від геть неприцільних обстрілів та неякісних боєприпасів лише у цій області загинули десятки цивільних осіб.



Путін приніс війну у кожен будинок Бєлгородської області / Скриншот коментарів із російських спільнот

Кількість знищених внаслідок російської агресії будівель при цьому й взагалі ніхто не рахує.



Жителі Бєлгородської області бачать трохи більше, ніж їм показують по телевізору / Скриншот з місцевих спільнот

І як би модератори численних спільнот у соцмережах не намагалися видалити незручні для Кремля коментарі, на реальність це аж ніяк не вплине. Адже "СВО" не йде за планом, а від терористичних ракет гинуть самі ж росіяни, яким просто нема куди сховатися від війни. Хоча Україна ще жодного разу не завдавала ударів по території країни-агресорки.

То ж єдиний варіант виживати та хоч якось вберігти свої домівки для купи цивільних бєлгородчан – це припинення атак з їх боку та відхід російських солдатів якомога далі від кордону. Але Путін робити цього не збирається, а сепаратистські настрої поблизу з українськими кордонами зростають із кожним днем.

Дивіться відео самознищення російських ракет у небі над Бєлгородом: