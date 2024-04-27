Ситуація біля Часового Яру змінилась: чи є загрози для інших напрямків

Російські війська продовжують атакувати Часів Яр, намагаючись захопити цей населений пункт. Ворог не зупиняє свої штурми, посиливши атаки й на інших напрямках фронту.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що ситуація довкола Часового Яру дещо змінилася – Силам оборони України вдалось частково стабілізувати цю лінію фронту. Він додав – противник розуміє, що напряму Часів Яр вони не візьмуть.

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Оборона Часового Яру

Жданов зауважив, щоб захопити Часів Яр росіяни можуть обійти місто або з півночі, або з півдня. Ймовірно вони посилюватимуть свої атаки в районі Андріївки, Кліщіївки та Іванівки для того, щоб зайти з півдня. Там траса, по якій можна оминути панівні висоти Часового Яру.

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Спробують зайти з півдня на сам Часів Яр. Поки вони не розв'яжуть проблему флангів на Бахмутському напрямку, то говорити про якесь просування ворога у Часовому Яру я б не став. Наше головне завдання тримати там фланги,

– сказав військовий експерт.

Інші напрямки фронту

На Лиманському напрямку ворог активно тисне у спробах зайти на Сіверськ від Білогорівки або прорватися на Лиман, проте марно. Українські військові в районі Серебрянського лісництва ведуть достатньо успішні контратаки.

Активізувався Куп'янський напрямок, де окупанти готуються розпочати наступальну операцію. За словами Олега Жданова, на підсилення того угрупування, яке є, Росія відправила танкову дивізію. Іноді ворог має успіхи на Новопавлівському напрямку, де намагаються прорватись на Покровськ, але наші військові героїчно тримають оборону.

На сьогодні Авдіївський напрямок залишається найскладнішим. В районі Очеретиного ворог намагається прорвати нашу оборону, щоб зосередити там максимум своїх військ.

Сьогодні на Очеретиновому виступі приблизно дві бригади та один полк. Там вони намагаються розвивати успіх, адже розуміють, що вперед вже стало важко йти. Наша артилерія, отримавши боєприпаси, зможе перехресним вогнем крити повністю Очеретинський виступ,

– наголосив Жданов.

Обстріли Херсонського напрямку майже не припиняються, але останнім часом зменшилась кількість штурмів. Військовий експерт вважає, що окупанти запланували перегрупуватися для підтягування резервів.

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